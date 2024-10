PP anuncia apoio a Alcolumbre para a presidência do Senado

A votação é secreta. Também exige a maioria absoluta dos senadores, ou seja, 41. Se nenhum candidato obtiver esse número de votos em primeiro turno, acontece um segundo turno. O mandato dura dois anos.

Candidato governista ainda pode surgir. Senadores da base do governo afirmam que o líder do PSD, Otto Alencar (BA), ainda pode vir como candidato à presidência da Casa.

Acordo entre União Brasil e PSD para presidência das Casas. Aliados das duas siglas afirmaram ao UOL que o partido comandado por Gilberto Kassab pode abrir mão de lançar Alencar se o União apoiar Antonio Brito para o comando da Câmara.

Partido do ex-presidente da Jair Bolsonaro deve definir apoio nos próximos dias. O líder do PL, Carlos Portinho (RJ), disse ao UOL que a sigla deve definir o apoio aos postulantes após uma reunião de bancada prevista para semana que vem. O senador afirmou que o mais importante é o compromisso do candidato com o avanços das pautas defendidas pela oposição, como a anistia aos presos em 8 de Janeiro e a proposta de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Chefe do Senado é responsável por abrir processos de impeachment. Também cabe a ele convocar sessões conjuntas do Congresso Nacional, definir os projetos que vão à votação e se posicionar para desempatar votações abertas. Em votações secretas, ele pode votar como qualquer senador.