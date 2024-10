Prefeito de Mairiporã (SP) é alvo de denúncia por compra de votos em 2020

Segundo colocado para a Prefeitura de Mairiporã teve menos de 20%. Em 6 de outubro, Chinão Ruiz (PL) obteve cerca de 8.000 votos ou 17,34% do eleitorado. Dr Márcio Pampuri (PV) e Flavio Barros (REDE) foram a escolha de menos de 2.000 eleitores cada um. Brancos e nulos somaram 9,16% e abstenções, 23,05%.

O que dizem os envolvidos

Houve o recebimento de notícia do fato, autuado na Justiça Eleitoral com segredo de justiça. Contudo, o feito foi arquivado por já haver apuração semelhante no Ministério Público Eleitoral

TRE, em nota enviada ao UOL