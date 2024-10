'Utopia', diz Bolsonaro sobre direita sem ele

O ex-presidente declarou que estes rivais tentar se estabelecer por meio de likes e lacração. Joice Hasselmann, Alexandre Frota e Janaina Paschoal são exemplos de políticos da direita que caíram no ostracismo ao se afastar de Bolsonaro.

Mas neste ano candidatos de direita não vinculados ao ex-presidente venceram em cidades importantes. Nomes apoiados por lideranças locais ganharam em cidades grandes como São Paulo, Curitiba e Goiânia.

Já tentaram várias vezes e não conseguiram. Esses caras juntam quantos pessoas no aeroporto, num bate-papo em qualquer lugar do Brasil? Não sabem a linguagem do povo. Eles têm uma utopia, muitos têm uma utopia.

Jair Bolsonaro (PL)

Troca de farpas

A derrota em Goiânia para o candidato do governador Ronaldo Caiado (União) gerou troca de hostilidades. No dia seguinte à abertura das urnas, Caiado disse que, diferentemente de Bolsonaro, sabe ganhar eleição.

Bolsonaro respondeu pessoalmente a Caiado nesta terça. Ele disse que o PL tinha um candidato diferente e acrescentou que o governador "vira inimigo" sai desagradado.