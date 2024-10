PF investiga inserção de dados falsos em fraude que filiou Lula ao PL

A PF (Polícia Federal) investiga a inclusão de dados falsos no esquema de fraude que filiou o presidente Lula (PT) ao PL. O TSE tomou conhecimento da indevida filiação de Lula ao partido de Jair Bolsonaro em julho de 2023.

O que aconteceu

A corporação cumpre um mandado de busca em apreensão em Mato Grosso do Sul. Em nota, a PF disse que as diligências feitas até agora descartaram que o sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foram invadidos para a filiação indevida de Lula. Segundo a corporação, o registro do presidente no quadro de filiados do PL teria sido feito com informações falsas.

Funcionário do PL é investigado pela PF. A corporação diz que ele acessou o sistema do TSE e enviou supostos documentos e dados pessoais de Lula, como endereço, telefone, e-mail e até o que seria uma selfie do presidente. O nome do alvo da PF não foi divulgado.