Apoio a Marçal escanteia favorito e acirra sucessão na Câmara de SP

Quem também está de olho no posto é Amanda Vettorazzo, eleita com o apoio do deputado federal Kim Kataguiri. No entanto, ele abriu mão de sua candidatura à prefeitura quando o União decidiu apoiar Nunes. É Vettorazzo quem tem organizado reuniões da nova bancada antes da posse em 1º de janeiro. "Naturalmente meu nome está à disposição."

Qualquer vereador se sentiria lisonjeado e teria imensa responsabilidade pelo cargo. Mas é meu primeiro mandato. Sou um jovem noviço ainda.

Adrilles Jorge (União Brasil), vereador eleito

Não tem como inventar um presidente que nunca foi vereador.

Eliseu Gabriel (PSB), vereador reeleito

Outros partidos veem oportunidade

Nomes de outros partidos têm chances. Rodrigo Goulart (PSD) e João Jorge (MDB) são exemplos, mas ambos enfrentam obstáculos. Por ter eleito três vereadores, o partido de Goulart é visto como pequeno para ficar com a chefia da Casa. Já no caso de Jorge, o fato de ser da mesma legenda que o prefeito joga contra: ter um mesmo grupo no comando de Câmara e prefeitura é visto como concentração de poder exagerada pelos políticos.