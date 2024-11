Incêndio no Brás: Tarcísio anuncia linha de crédito de R$ 100 mi a afetados

Governador elogiou atuação do Corpo de Bombeiros no dia do incidente. "No dia do incêndio, bombeiros chegaram ao local em 8 minutos. O padrão internacional é 10", afirmou Tarcísio. "Estamos melhores que padrões internacionais. Não tivemos graças a Deus nenhum óbito e nenhuma pessoa com queimadura", acrescentou Nunes.

Linhas de crédito atenderão pedidos de compensação e de capital de giro. Na primeira categoria, os beneficiados apresentam as notas fiscais dos gastos com equipamentos e itens do tipo por conta do incêndio, recebem o dinheiro e, após um ano de carência, tem cinco anos para fazer o pagamento. Já quem perdeu itens que venderia e vai precisar recomprar receberá o dinheiro e, seis meses depois, começa a pagar o empréstimo por até três anos.