Em 1º ato após derrota, Boulos prega união da esquerda e reconexão com base

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) participou nesta quinta (7) do primeiro ato público após ser derrotado por Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. No evento, ele e outras lideranças pregaram a união da esquerda e a reconexão do campo político com suas bases.

O que aconteceu

"Perdemos a eleição e saímos de cabeça erguida, porque a gente não abandonou o que a gente acredita", disse Boulos. Segundo ele, existe um projeto da direita de usar a cidade de São Paulo como trampolim para voltar ao poder em 2026.

"O Tarcísio que bote a viola no saco, porque não será presidente da República nesse país em 2026", afirmou Boulos. Em seu discurso, ele assumiu que a esquerda errou ao não conseguir se conectar com as demandas da população mais pobre.