Ricardo Nunes faz procedimentos estéticos; veja antes e depois

A clínica responsável pelo procedimento é conhecida por atender famosos como Deborah Secco, Fernanda Lima, além de ex-BBBs e influenciadores. "Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade", escreveu a empresa nas redes sociais.

A primeira-dama Regina já havia passado por procedimentos na mesma clínica. Em agosto deste ano, ela divulgou nas redes sociais um vídeo em que mostra um tratamento chamado lifting facial, "que reduz a papada, as rugas e linhas de expressão".

Nunes se reelegeu em outubro com 59,35% dos votos, e a cerimônia de posse será no dia 1º de janeiro. O emedebista, que assumiu a prefeitura após a morte de Bruno Covas em maio de 2021, derrotou Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições.