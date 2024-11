Lula minimiza apoio de Bolsonaro a Trump e não garante disputar reeleição

O ponto da relação, como o UOL já indicou, deverá ser o pragmatismo econômico. "O Brasil tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos, nós somos parceiros há muitas e muitas décadas, e eu acho que o estoque de investimento dos Estados Unidos no Brasil é muito grande", afirmou Lula.

Antes das eleições, Lula declarou sua torcida pela vice-presidente Kamala Harris. Desde que Trump ganhou, o brasileiro tem ponderado que, no primeiro mandato, teve boas relações tanto com presidentes democratas quanto com republicanos.

"Quando eu tomei posse, em 2003, dizia que eu ia ter dificuldade de ter relações com o [ex-presidente George W.] Bush, e foi uma relação extraordinária", continuou. Bush também é do Partido Republicano. "Eu tive uma boa relação com o [ex-presidente democrata Barack] Obama e tenho uma boa relação com o presidente [Joe] Biden."