Kassio manda MP analisar queixa contra Tarcísio por vincular Boulos ao PCC

O ministro Kassio Nunes Marques, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mandou para a Procuradoria-Geral Eleitoral a queixa-crime movida pela campanha de Guilherme Boulos (PSOL) contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por vincular o psolista ao PCC no dia do segundo turno das eleições.

O que aconteceu

TSE intimou Ministério Público Eleitoral para se manifestar sobre o caso na última quinta-feira (7). Medida é praxe em ações do tipo, já que o MP é o fiscal da lei e cabe a ele se manifestar sobre acusações apresentadas por campanhas de políticos ao TSE. A partir da análise do órgão, o ministro relator do caso, Kassio Nunes Marques, vai decidir se o processo terá ou não prosseguimento na corte.

Além deste processo movido no TSE, a campanha de Boulos também entrou com uma ação na Justiça Eleitoral em São Paulo contra a campanha de Ricardo Nunes. Ação na primeira instância pede a inelegibilidade do prefeito e do governador e tem trâmite mais demorado.