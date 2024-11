Nikolas Ferreira é criticado nas redes por não apoiar fim da escala 6x1

A repercussão da iniciativa, porém, já levou aos seguidores de Nikolas Ferreira, um dos expoentes da direita, a criticarem ele publicamente. "Votei em você. Trabalho na escala 6x1 e fiquei muito decepcionado com sua posição nesse tema", afirmou um seguidor em uma postagem no Instagram de Nikolas neste domingo. Uma seguidora foi ainda mais dura: "Deixando de seguir!! Vai trabalhar 6x1 também?!!".

0:00 / 0:00

Proposta de vereador

Iniciativa encampada por Érika Hilton é baseada em proposta do vereador eleito do PSOL. Rick Azevedo foi o vereador mais votado da sigla neste ano e vai ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio. Ele ganhou notoriedade nas redes como fundador do Movimento Vida Além do Trabalho, que defende o fim da escala 6x1.

A iniciativa chegou a ter o apoio de mais de 1,3 milhão de pessoas na internet e, nos últimos dias, está entre os assuntos mais comentados do X. Sem o apoio de mais parlamentares, porém, o texto não tem como ser protocolado na Câmara.