Após reportagens do UOL, CGU vê suspeita de desvio de 30% de emenda por ONG

Os auditores também detectaram R$ 864 mil em pagamentos de 3.600 auxílios financeiros a supostos estudantes do projeto, número bem acima do total de alunos. Não houve a divulgação da lista dos beneficiados.

Foram apontadas suspeitas de desvio de cerca de R$ 1 milhão na contratação de cerimônias de formatura que não existiram, segundo constatou a CGU. Houve irregularidades também na compra de materiais gráficos e serviços de biblioteca.

As suspeitas em torno do projeto Gera Rio foram abordadas na série de reportagens do UOL "A Farra das ONGs", que revela indícios de desvios de recursos públicos por parte de uma rede de sete entidades que recebeu quase meio bilhão em emendas parlamentares entre 2021 e 2023.

A análise da CGU vai na mesma linha de uma auditoria da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), parceira da ONG na execução, que já havia detectado irregularidades no mesmo projeto. Os recursos vieram de uma emenda do ex-deputado federal Gurgel (PL-RJ).

À CGU, a ONG afirmou que "reconhece a necessidade de aprimoramento contínuo em seus processos". O instituto sugere que o dano ao erário estimado possa ser convertido em serviços oferecidos pela entidade.

Dino manda suspender repasses após relatório que confirma "Farra"

O ministro do STF determinou hoje (12) que fiquem suspensos novos repasses às ONGs investigadas pela CGU por um período de 20 dias úteis.