Tales: declaração de Hugo Motta sobre PEC da escala 6x1 é preocupante

Me preocupa muito a declaração do Hugo Motta, provável futuro presidente da Câmara - está com apoio de todo mundo, incluindo o PT e os partidos de esquerda. Ele é do centrão e está colocando que está 'muito preocupado' com o projeto. Tenho medo que essa discussão seja embargada.

O presidente da Câmara tem a obrigação de pegar esse projeto e instaurar a Comissão [Especial] —as PECs não passam por uma, duas comissões, são feitas comissões para aquela votação, para discutir aquele assunto.

É interessante que nesse caso seja instaurada a comissão e que se discuta essa emenda constitucional.

Tales Faria

