Após explosões, Congresso e STF suspendem trabalhos até as 12h de quinta

Trabalhos também estão suspensos no Senado. Informação foi confirmada por volta das 23h30. Em entrevista logo após a sessão, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), havia dito que medidas de segurança foram adotadas por conta da situação.

Explosões levaram Câmara a suspender os trabalhos. Medida foi adotada por volta das 20h45 por Sóstenes Cavalcante (PL-AL), que presidia os trabalhos naquele momento.

Situação motivou discussão de meia hora entre parlamentares. Deputados a favor da aprovação de um texto que amplia a imunidade tributária para igrejas tentaram manter a discussão, mas prevaleceu a vontade de membros do PT e do PSOL que pediam a interrupção dos trabalhos por conta das explosões.

Uma das explosões aconteceu perto do STF

Uma pessoa com explosivos se aproximou da entrada do prédio. A explosão foi ouvida de dentro do edifício, após o fim da sessão do plenário. Não houve danos na parte interna do prédio, que foi evacuado. O suspeito havia explodido o carro antes, no estacionamento entre os anexos 2 e 4 da Câmara dos Deputados, e seguiu para o Supremo, onde tentou entrar antes de explodir.

O STF divulgou uma nota dizendo que "ministros foram retirados do prédio em segurança". A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal já abriram investigações sobre o episódio. A governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), disse esperar que o episódio se trate de um caso de "lobo solitário", ou seja, sem outras pessoas envolvidas.