Após explosões, Exército reforça segurança em torno de Lula e três Poderes

As Forças Armadas foram acionadas para reforçar a segurança no palácios oficiais da Presidência da República, incluindo o Alvorada, onde o presidente Lula (PT) está, após as explosões na praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13).

O que aconteceu

Lula já tinha deixado o Planalto no momento da explosão. Ele segue em segurança na residência oficial, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social). Com ele, estão Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

Segundo o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), houve reforço nos palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que reside no último, está no Azerbaijão, representando o governo na COP29.