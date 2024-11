Fux manda governo impedir uso de dinheiro do Bolsa Família e BPC em apostas

Portaria do Ministério da Fazenda que regulamenta apostas deve ter efeito imediato, decidiu Fux. As diretrizes da pasta foram publicadas em julho deste ano, mas começam a valer só em janeiro de 2025. O texto cria regras para que o ministério possa fiscalizar, monitorar e aplicar sanções a quem desobedecer essa regulamentação. O documento que cria uma série de restrições para apostas no Brasil, como a proibição de propagandas em escolas e universidades e do discurso de que as apostas podem ser uma alternativa ao emprego.

Decisão individual foi enviada ao plenário do STF para avaliação dos demais ministros. A determinação de Fux foi feita após o ministro acolher parcialmente os pedidos feitos pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e do Solidariedade em duas ações separadas.

Em outubro, governo federal anunciou restrições para apostas a pedido de Lula. A União bloqueou cerca de dois mil sites de apostas e cassinos online. As empresas que continuaram autorizadas a manter o serviço foram obrigadas a adotar medidas para restringir o uso de diferentes meios de pagamento. O governo federal também compartilhou informações sobre beneficiários do Bolsa Família com as empresas de apostas para que elas restrinjam o acesso aos jogos.

Necessidade de restrição é "muito clara"

"Sem regulação, não se pode permanecer nessa atividade", disse Fux após participar de audiência pública no STF sobre apostas. O ministro disse que, com as informações levadas à reunião na segunda (11) e terça-feira (12), "ficou muito clara" a importância da regulamentação das apostas online.