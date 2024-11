Deputado direcionou emenda a ONG chefiada por doador de campanha, diz CGU

Isso ocorreu em Porto Alegre, segundo a CGU. Em 2023, a prefeitura fechou parceria com a ONG Ypiranga Futebol Clube — sem processo de "chamamento público" — para que fossem feitas obras na sede da entidade, diz o relatório.

Segundo a CGU, a verba que financiou a empreitada (R$ 500 mil) teve origem em emenda Pix assinada pelo então deputado Maurício Dziedricki. O relatório afirma que a ONG foi indicada pelo próprio parlamentar em ofício à prefeitura.

A CGU identificou que pessoas ligadas à ONG e servidores públicos fizeram doações de campanha ao ex-deputado nos últimos anos. Entre eles, estão:

O presidente da ONG Ypiranga Futebol Clube, Evaristo Barbat Mutti, que doou, ao todo, R$ 8.560 nas campanhas eleitorais de Dziedricki em 2016 e 2014;

O secretário municipal de Governança de Porto Alegre, Cássio de Jesus Trojildo, que doou, no total, R$ 29.990 nas eleições de 2010 e 2022;

O diretor-geral da mesma secretaria, Douglas Rai Silva Gonçalves, que doou R$ 1.000 nas eleições de 2018;

Segundo a CGU, dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que, em 2022, o partido do ex-deputado -- o relatório não cita qual legenda -- fez dois pagamentos ao clube de futebol, somando R$ 31 mil pelo fornecimento de produtos e serviços. A controladoria não deu detalhes sobre os pagamentos.

Além do processo de seleção da entidade não ter sido realizado de forma consoante com a legislação, verificou-se indícios de que haveria relacionamento entre os agentes envolvidos em todas as etapas do processo, desde a seleção da entidade até a aplicação dos recursos.

CGU, em relatório encaminhado ao STF

O ex-deputado Dziedricki -- que hoje é diretor jurídico da estatal Badesul, a agência de fomento do governo do Rio Grande do Sul -- disse ao UOL que a indicação da ONG não tem relação com as doações por ele recebidas, mas com o trabalho desenvolvido pelo Ypiranga com "menores [de idade], terceira idade e atividades esportivas e culturais".



Procurados, o Ypiranga Futebol Clube e a Prefeitura de Porto Alegre não se manifestaram.