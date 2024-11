Brigas internas, ameaças de demissão e benefícios intocáveis atrasam cortes

Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, adotou tom semelhante. Em reunião ministerial na semana passada, disse que não seguiria no cargo caso fossem incluídas mudanças em benefícios trabalhistas como seguro-desemprego e multa por demissão por justa causa.

Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, enviou uma nota à imprensa descartando cortes no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e no Bolsa Família. Mais comedido, não chegou a colocar o cargo à disposição, mas o informe se deu à revelia da equipe econômica, que ainda não fechou a proposta.

Lula chamou os três, separadamente, na última terça (12). Na presença de Fernando Haddad (Fazenda), o presidente tentou apaziguar a situação, em vez de dar uma bronca explícita nos ministros. Como também não é fã dos cortes, dizem aliados, Lula tem se mostrado compreensivo com as revoltas.

Limites de Lula

O próprio presidente impôs seus limites. Segundo pessoas ligadas ao Planalto, é de Lula, não dos ministros, o descarte em corte no BCP ou a desvinculação da Previdência com o salário mínimo.

O presidente repete as histórias de origem sindical que costuma falar em público para descartar mexer em alguns direitos. Em entrevistas e discursos, ele tem questionado se só as classes sociais mais baixas deveriam arcar com os cortes, e não o Congresso e o empresariado.