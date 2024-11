CPI das Bets é instalada no Senado com Soraya Thronicke na relatoria

Senado instalou nesta terça (12) a CPI das Bets. A proposta, de Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro. Ela foi escolhida como relatora.

O que aconteceu

A CPI das Bets tem 11 titulares e 7 suplentes. Na sessão de instalação, Dr. Hiran (PP-RR) foi escolhido para presidir o colegiado. A vice-presidência será ocupada por Alessandro Vieira (MDB-SE), com Soraya Thronicke na relatoria. Veja os demais integrantes do colegiados:

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PSB, PT, PSD)