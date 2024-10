Governo reduz número de bets a partir de hoje e prepara medidas restritivas

Anunciada no início do governo Lula como uma das medidas para aumentar a arrecadação, a regulamentação dos sites de apostas pela internet, as chamadas bets, é alvo de uma ofensiva por parte de seus criadores antes mesmo de entrar em vigor.

Nesta terça-feira (1º), o Ministério da Fazenda deve divulgar uma lista com as empresas autorizadas a operar no Brasil até dezembro. Além disso, ao longo da semana, o presidente Lula (PT) deve se reunir com ministros para discutir um pacote de medidas para restringir as apostas, como o veto aos beneficiários do Bolsa Família, a antecipação da proibição ao uso de cartão de crédito e limites mais rígidos para a publicidade do setor.

À coluna, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que é tecnicamente possível impor limite zero para gastos com jogos por meio do sistema dos cartões do programa social.