Taxar super-ricos resolveria problema da fome de 350 milhões, diz ministro

Tema deve ser incluído no relatório final do G20 Social. Segundo Macêdo, o documento será entregue ao presidente Lula (PT) no sábado (16). O grupo é uma iniciativa paralela ao G20 para permitir a participação dos movimentos e organizações sociais na Cúpula de Chefes de Estado.

Brasil quer taxar os super-ricos do mundo. A proposta sugere uma cobrança mínima anual de 2% sobre a fortuna total dos bilionários do planeta. O projeto tem potencial de arrecadar até US$ 250 bilhões por ano de aproximadamente 3.000 super-ricos.