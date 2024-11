Musk planeja 'desmantelar burocracia' no governo Trump: 'Isso ou falência'

O bilionário Elon Musk prometeu "transparência máxima" após ser anunciado como parte do novo governo de Donald Trump.

O que aconteceu

Musk vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Ele trabalhará junto com o empresário Vivek Ramaswamy para "desmantelar a burocracia governamental" e fazer uma "reforma estrutural em larga escala", anunciou Trump.

Empresário diz que vai "consertar" o desperdício de dinheiro no governo e comemorou a nomeação no X, sua rede social. "As pessoas não têm ideia do quanto isso vai fazer diferença. Ou nos tornamos eficientes ou a América irá à falência".