TCU vai investigar suposto uso irregular de verba pública no 'Janjapalooza'

O TCU (Tribunal de Contas da União) abriu nesta segunda-feira (18) um procedimento para investigar suposto uso irregular de dinheiro público no festival de música apelidado de "Janjapalooza".

O que aconteceu

O TCU atendeu pedido do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS). O evento, de nome oficial Aliança Global Festival Contra a Fome e a Pobreza, ocorreu na semana passada em meio ao G20 Social, evento paralelo à Cúpula do G20, no Rio. Organizado pelo Ministério da Cultura, teve o apoio da primeira-dama Janja da Silva (PT), daí o apelido.

Ao órgão, o deputado apontou "malversação de recursos públicos" e suposto superfaturamento. "A utilização de recursos públicos para a realização de shows em meio à crise econômica que assola o país viola os princípios norteadores da administração pública, em especial da moralidade pública", diz trecho do documento que pede investigação.