Dirceu planeja concorrer para deputado federal: 'Até por justiça eu mereço'

Dirceu retomou seus direitos políticos e deixou de ser considerado "ficha-suja". A decisão atendeu a um pedido da defesa para estender ao ex-ministro a decisão da 2ª Turma do STF, que considerou o ex-juiz Sergio Moro suspeito para julgar Lula.

'Você acha que Bolsonaro não sabia do golpe?'

Ainda no UOL News, Dirceu também analisou a operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (19), apresentando como os militares das Forças Especiais utilizaram técnicas avançadas do treinamento militar para tentar executar ações como a execução dos presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Os responsáveis chegaram a colocar em prática um dos planos, posicionando militares perto da casa do ministro, mas cancelaram de última hora a ação.

A segurança do presidente da República e das instituições está acima de qualquer outra questão. Porque senão não podemos falar em democracia se a própria pessoa do presidente eleito pode ser vítima de um assassinato. A partição intelectual, a autoria era só dos oficiais? Se o general Braga Neto sabia, o Bolsonaro não sabia? Isso é ridículo, entendeu? Então, a responsabilidade do Bolsonaro é muito grande.

