'Envenenamento, tiro ou artefato explosivo': os detalhes do plano golpista

General tinha plano detalhado para assassinar autoridades Imagem: Reprodução

Material surpreendeu investigadores pelo nível de detalhamento, armamentos cogitados e cenários traçados. Chamado de "Punhal Verde Amarelo", o planejamento encontrado com o militar da reserva que atuou na Secretaria-Geral da Presidência durante a gestão Bolsonaro lista cenários para alvejar, segundo a PF, o ministro Alexandre de Moraes, além de Lula e Alckmin.

Também há indicativo de ação contra um terceiro político. Ele é identificado no plano como "Juca" e a ação aconteceria após a eventual morte do presidente e do vice, mas a PF não conseguiu identificar quem seria este.

Algumas psb (sic) já foram levantadas para a Aç Pcp (Ação principal, segundo a PF), entretanto, ainda são necessárias avaliações quanto aos locais viáveis, condições para execução (tiro à curta, média ou longa distância, emprego de munição e/ou artefato explosivo) (...) outra possibilidade foi levantada para o cumprimento da missão, buscando um elemento químico e/ou biológico, o envenenamento do alvo, prefefencialmente, durante um evento oficial público. O nosso rec (sic) também está levantando as condições para tal L Aç (linha de ação, segundo a PF). Trecho do documento golpista encontrado pela PF com general Mário Fernandes

Rifles e lança granadas. Em um tópico específico, o planejamento lista o armamento que a PF aponta que seria utilizado para alvejar Moraes e sua equipe de segurança. Os itens incluem uma metralhadora M249, um lança-granadas e um lança-misseis AT4, utilizado para combater blindados e estruturas fortificadas.

Monitoramento e tentativa de matar Moraes. Feito no word, o documento era dividido em tópicos e mesmo sem citar o nome do ministro, o texto indicava o monitoramento de endereços e locais que coincidem com o monitoramento que era feito com Moraes, segundo a PF.