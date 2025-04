Espionagem no Paraguai: para que a Abin serve e como ela funciona?

O UOL revelou que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) realizou uma ação hacker contra autoridades do Paraguai. A operação envolveu a invasão de dispositivos eletrônicos para obter informações sigilosas relacionadas à negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, e teria sido planejada no fim do governo de Jair Bolsonaro, sendo executada na gestão de Lula.

O governo brasileiro negou envolvimento e reforçou o compromisso com a soberania dos países vizinhos. Mesmo assim, o Paraguai reagiu chamando de volta seu embaixador e exigindo explicações detalhadas sobre o ocorrido. Nos Estados Unidos, o episódio é visto como uma oportunidade para fortalecer sua influência na região, apresentando-se como aliado estratégico de Assunção.

O que é a Abin?

Órgão de inteligência do Brasil. A Abin é a agência central do Sisbin (Sistema Brasileiro de Inteligência) e atua sob a presidência da República.