Lula e Xi reforçam discurso de Sul Global, pregam paz e ajuda à Palestina

Os acordos entre Brasil e China

Foram assinados investimentos ligados à Rota da Seda. Como esperado, o Brasil não aderiu formalmente ao plano, por divergências internas, mas assinou tratados que ligam o projeto de expansão chinês ao PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento).

Ontem (19), o governo já assinou com grupo chinês que oferece internet igual à da Starlink. A tecnologia da SpaceSail, baseada em um sistema de satélites de órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês), é similar ao que, em mesma escala e número de satélites, atualmente é oferecida pela Starlink, do empresário Elon Musk, e pela francesa E-Space. A operação da chinesa ainda não foi iniciada, sendo prevista para 2026.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Só de janeiro a outubro de 2024, foram exportados US$ 83,4 bilhões em bens e importados US$ 52,9 bilhões, um negócio total de US$ 136,3 bilhões, com superávit de US$ 30,5 bilhões para o Brasil.

No Brasil desde o início da semana, Xi chegou à capital federal na tarde desta terça (19), direto do G20. Com Lula ainda no Rio, ele foi recebido pelos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) na base aérea de Brasília.