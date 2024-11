Brasil indicia pela 1ª vez militares de alta patente por tentativa de golpe

O indiciamento dos generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto, do Exército, e do almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, é o primeiro de militares de alta patente por tentativa de golpe na história do Brasil.

O que aconteceu

Dois dos militares chefiaram ministérios no governo Bolsonaro. Heleno esteve à frente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Braga Netto comandou o Ministério da Defesa. Antes disso, em 2018, ele também chefiou a intervenção federal na Secretaria da Segurança Pública do Rio.

Garnier comandou a Marinha entre abril de 2021 e 30 de dezembro de 2022. As investigações revelaram que, em 14 de dezembro de 2022, o almirante foi o único a não se opor à minuta do golpe, apresentada a ele e outros oficiais-generais em uma reunião com o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da defesa.