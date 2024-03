Implicado por colegas das Forças Armadas, ex-chefe da Marinha silencia à PF

O ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos ficou em silêncio em depoimento à Polícia Federal sobre o suposto plano de um golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Garnier foi implicado na investigações pelos ex-chefes do Exército e da Aeronáutica. Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Almeida Baptista Júnior informaram que o ex-chefe da Marinha concordou com as ideias propostas nas versões das minutas golpistas discutidas com Bolsonaro. Ele teria dito que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do ex-presidente.

Já Freire Gomes e Baptista Júnior relataram que deixaram claro a Bolsonaro que não aceitariam qualquer ato de ruptura institucional. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou que Freire Gomes ameaçou prender o ex-presidente caso ele tentasse golpe.