Tales: Bolsonaro vira 'doença contagiosa' e quem teve contato está com medo

O ex-presidente Jair Bolsonaro virou uma "doença contagiosa" e todos que tiveral qualquer contato com ele vivem com medo após o indiciamento da Polícia Federal, apontou o colunista Tales Faria no UOL News 2ª edição desta quinta (21).

O Bolsonaro virou portador de uma perigosa doença contagiosa. Ele é carimbado agora como golpista, os militares em torno dele, todo mundo em torno dele, praticamente todos os militares que trabalharam no Palácio do Planalto, estão aí nessa lista de indiciados.[...]