Andreza: Anatel isenta operadoras e acusa golpistas em trama contra Moraes

As agências reguladoras que deveriam cobrar que as operadoras atendessem o consumidor. O papel das agências reguladoras, afinal, é esse. Eu conversei com o presidente da Anatel, o Baigorri, ele me disse que nesse caso envolvendo os golpistas, ele entende que as operadoras não têm responsabilidade, que houve uma fraude da parte dos consumidores às regras da Anatel.

Então, o que essa investigação que a Anatel vai fazer é em cima dessa fraude que foi cometida pelos usuários. Pode ser que isso depois se estenda para as operadoras também, mas, neste primeiro momento, ele não vê dessa forma.

Andreza Matais, colunista do UOL

Segundo Matais, o presidente da Anatel afirmou que os golpistas usaram linhas de celulares de outras pessoas para articular a tentativa de golpe.

O que ele me disse foi que quando você vai habilitar uma linha de celular, você precisa colocar todas as informações do cadastro, seus dados pessoais, várias informações e é isso que essas pessoas que adquiriram as linhas aí para essa operação, essa tentativa de golpe no país fizeram, usaram dados de outras pessoas para poder ali escamotear a participação delas nessa articulação para um golpe.

Então ele fala que a biometria você usa mais para fazer o desbloqueio do celular para isso que é necessário e que essas fraudes aí agora vão ser averiguadas.

Andreza Matais, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.