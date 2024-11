Após pressões, Pacto Global da ONU demite diretores acusados de assédio

'Quem é o Pacto?'

Pacto Global foi alvo de pressões. Após a revelação das denúncias, profissionais receberam mensagens de solidariedade de diversas organizações — mensagens externas, mas não internas. Segundo eles, o Pacto Global parecia mais preocupado em proteger a reputação dos acusados de assédio do que em acolher as vítimas.

Profissionais pediram mais transparência sobre o caso junto às lideranças em 30 de outubro. "Quais são as ações que a gente tá pensando de combate ao assédio dentro desse ambiente? A gente tem um ambiente seguro para as pessoas se posicionarem? E eu tô falando isso aqui com medo, tá?", disse uma gerente, durante uma reunião interna, que foi gravada — a reportagem teve acesso aos áudios.

'Quem é o Pacto?', ingadou outra funcionária na reunião. "Pergunto porque não quero proteger assediador", acrescentou. "A responsabilidade [de propor políticas de combate ao assédio] é de quem está na alta liderança do conselho de administração, de quem estiver agora no comitê especial. Desculpa a sinceridade, mas só tem adulto aqui e a gente precisa falar sério sobre isso."

Comitê Jovem do Pacto Global publicou carta aberta em 19 de novembro. "Estamos solidários aos denunciantes que tiveram a coragem de expor essas irregularidades [...]. Acreditamos que somente com ações firmes e transparentes será possível resgatar a confiança no Pacto Global da ONU", escreveram os integrantes do comitê, que pediram o afastamento imediato do CEO e do diretor.

Pacto Global divulgou novas iniciativas em 22 de novembro. Entre elas, um comitê de integridade e governança. "A proposta é reforçar políticas que promovam o bem-estar e a segurança dos colaboradores, fortalecendo o compromisso da organização com um ambiente de trabalho saudável e seguro", afirmou, em nota.