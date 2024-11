Juiz que votou a favor de irmão de prefeito recebe aluguel da prefeitura

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, José Gonçalo de Sousa Filho, julgou um caso do irmão do prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide (PSD), cinco meses após a esposa do desembargador fechar, com dispensa de licitação, um contrato de aluguel com a prefeitura no valor de R$ 889,5 mil por um ano.

O que aconteceu

TRE-MA julgou ação que acusava chapa de fraude em cotas de gênero. Ação movida em 2022 pelo PSD e pelos suplentes Inácio Melo (PSDB) e Edson Araújo (PSB) apontava existência de candidaturas femininas fictícias na chapa do PSC para a Assembleia Legislativa do Maranhão na eleição daquele ano.

Fernando Braide, irmão do prefeito de São Luís, foi eleito deputado estadual em 2022 pelo PSC. O caso foi julgado pelo TRE-MA em abril deste ano, cinco meses após a prefeitura da capital maranhense fechar o contrato com a esposa do presidente do tribunal.