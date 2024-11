Amorim sobre Janja xingando Musk: 'Meu julgamento não seria tão diferente'

O representante especial da Presidência, embaixador Celso Amorim, disse que o xingamento feito pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contra o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, foi no âmbito do campo pessoal. A declaração de Amorim foi dada durante entrevista concedida ao UOL Entrevista, do Canal UOL.

Acho que é um julgamento pessoal. Aliás, o meu não seria muito diferente. Sou diplomata, sou obrigado a usar palavras suaves.

Celso Amorim

No dia 16 de novembro, a socióloga gerou polêmica internacional ao xingar o magnata com palavrão durante um evento do G20 Social, realizado no Rio de Janeiro. Em meio a uma falha no som, Janja comentou que poderia ser "culpa do Elon Musk" e, na sequência, disse "fuck you, Elon Musk", ao lado do influenciador Felipe Neto. O ato foi interpretado como um ataque direto ao empresário, que deve liderar um departamento no futuro governo de Donald Trump, nos Estados Unidos.