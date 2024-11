Bolsonaro já foi condenado por plano para explodir bombas-relógios no Rio

Nos anos 1980, Jair Bolsonaro foi condenado por unanimidade por um conselho formado por três coronéis, por elaborar um plano para explodir bombas-relógios em unidades militares do Rio de Janeiro. Ele foi absolvido após entrar com recurso no STM (Superior Tribunal Militar).

O que aconteceu

Acusações de elaborar plano com bombas. Uma publicação da revista Veja de 1987 acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro, então militar, e um outro oficial de elaborar um plano para explodir bombas-relógios em unidades militares do Rio de Janeiro.

Ex-presidente negou autoria, mas perícia confirmou. A revista divulgou esboços atribuídos a Bolsonaro como uma das evidências do plano. Ele negou a autoria e citou que dois exames grafotécnicos (que analisam a autenticidade de assinaturas e documentos) tiveram resultados inconclusivos. A perícia da Polícia Federal, no entanto, concluiu que as anotações eram dele.