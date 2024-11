Sakamoto: Bolsonaro é cara de pau ao falar que combateu a corrupção

O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sugeriu a Bolsonaro interferir na PF para restringir a atuação funcional de delegados da corporação em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Na visão de Sakamoto, isso mostra que o governo de Bolsonaro não estava comprometido com o combate à corrupção.

O deputado Alexandre Ramagem - que é um dos indiciados pela tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, com Jair Bolsonaro, entre outros - ele, na verdade, faz até um favor para a gente ao colocar isso nesses termos de uma forma tão clara no meio do relatório. Porque o presidente Jair Bolsonaro tem tentado, com todas as forças, ele e seus aliados próximos, dizer que outros governos, como os governos do PT, governos que vieram antes, que lutavam contra o combate à corrupção, e que o governo dele era o governo que mais tinha combatido a corrupção na história.

E a gente vê que a base do combate à corrupção, - pelo menos que vem sendo o combate à corrupção -, que são os agentes, os delegados da Polícia Federal, na verdade o Ramagem, que era um dos homens fortes, era diretor da ABIN sob Bolsonaro, era uma pessoa que era o conselheiro de Bolsonaro, ele queria que o Bolsonaro tirasse poder da Polícia Federal, ou seja, reduzisse a capacidade da Polícia Federal de investigar crimes, entre eles crimes de corrupção.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do UOL News:

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.