PF: Ramagem municiou golpistas e Bolsonaro com estratégia contra urnas

Email de Ramagem foi usado em documento golpista. De acordo com os investigadores, um email vinculado ao deputado foi usado em julho de 2021 para modificar o arquivo "Presidente TSE informa.docx''. Dois dias depois, Bolsonaro fez uma live atacando o TSE e as urnas eletrônicas. "O conteúdo do aludido arquivo contém alegações de fraude no processo eleitoral de 2018, ataques à credibilidade das urnas eletrônicas e ao Supremo Tribunal Federal, bem como orientações sobre a estratégia a ser adotada pelo então presidente da República", informa o relatório.

PF expõe mensagem trocada entre Ramagem e perfil 'JB 01 8' Imagem: Reprodução /PF

Conversas com Bolsonaro. O relatório cita também mensagens enviadas pelo ex-diretor da Abin ao então presidente Bolsonaro, nas quais "foram identificadas diversas medidas de natureza ilícita possivelmente discutidas por Ramagem com o então chefe do Poder Executivo".

Para investigadores, Ramagem queria que Bolsonaro interferisse no trabalho da PF no STF. De acordo com o relatório, o contexto das mensagens mostra que Ramagem incentivou Bolsonaro a interferir na administração da Polícia Federal para restringir a atuação funcional de delegados da Polícia Federal junto a inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.