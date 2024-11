Defesa de 'kid preto' diz que ele é 'bode expiatório' e descarta delação

Advogado do tenente-coronel do Exército e "kid preto" Rodrigo Bezerra Azevedo, Jeffrey Chiquini afirmou nesta sexta-feira (29) ao UOL que seu cliente foi preso pela Polícia Federal como "bode expiatório" para incluir as Forças Especiais (FE) do Exército no plano Punhal Verde e Amarelo, formulado para matar Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Azevedo está preso desde a semana passada no Rio de Janeiro. Segundo a PF, ele participou de ações do plano Punhal Verde e Amarelo, junto com o policial federal Wladimir Matos Soares, o general da reserva Mario Fernandes e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira. O objetivo, diz a PF, era "impedir a posse do governo legitimamente eleito e restringir o livre exercício da democracia e do Poder Judiciário brasileiro".

O advogado nega que o tenente-coronel e as Forças Especiais fizeram parte da trama. "Ele não participou e não tinha conhecimento", afirmou. "E se teve [o plano], não teve participação das Forças Especiais", unidades de elite especializadas em operações de alto risco. Formadas pelos "kids pretos", as FE foram utilizadas para executar o plano orquestrado por militares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diz a PF.