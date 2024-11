Bolsonaro ironizou autogolpe ao ser indiciado, mas Brasil já teve tentativa

Discurso revela confusão proposital entre a figura do governante e as regras democráticas, diz especialista em direito constitucional. Antonio Carlos de Freitas Jr., da USP, explica que "golpe não é apenas contra uma pessoa ou autoridade. É uma ruptura com as regras do jogo democrático. Mesmo estando no governo, um governante pode dar um golpe ao mudar as regras para se perpetuar no poder".

A definição de autogolpe encaixa-se nas ações atribuídas ao ex-presidente. Valença reforça que "um autogolpe ocorre quando o governante utiliza os aparatos estatais para concentrar poderes e romper as regras democráticas. A fala de Bolsonaro sugere que sua permanência no poder era o objetivo principal".

A viabilidade de um autogolpe dependeria de apoio das Forças Armadas, da elite econômica e da sociedade. Freitas Jr. aponta que "sem respaldo popular e com resistência das instituições, seria impossível consolidar um golpe no contexto atual. Mesmo em 1964, com uma democracia frágil, foi necessário amplo apoio civil e militar para o sucesso do golpe".

A retórica das "quatro linhas da Constituição" foi usada como uma tentativa de legitimar ações, segundo Valença. Para o especialista, "essa expressão serviu como uma fachada para justificar iniciativas que contrariam os princípios constitucionais, ao ampliar indevidamente os poderes presidenciais".