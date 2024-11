O que Bolsonaro e Lula fizeram publicamente no dia em que golpe seria dado

Ministros e senador reunidos. Entre 8h30 e 10h30 da manhã, ele se encontrou com Célio Faria Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência. O senador Carlos Portinho (PL - RJ), então chefe do governo no Senado, estava presente. Das 11h30 às 12h, Bolsonaro esteve com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite. Já das 16h às 16h30, com Renato de Lima França, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria Geral da Presidência.

Caminhão de mudança visto na tarde de 15 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada Imagem: Reprodução/Twitter

Bolsonaro não saiu de casa naquele dia, conforme sua agenda. Todos os compromissos oficiais aconteceram no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente, de acordo com os dados públicos de sua agenda.

Caminhão de mudança foi visto no Alvorada. Também no dia 15, caminhões de mudança chegaram ao palácio e foram flagrados por equipes de TV retirando objetos da residência oficial, no que seria a preparação para Bolsonaro deixar o cargo.

E onde estava Lula?

Petista teve ato público. Lula fez sua tradicional participação no Natal dos Catadores, no centro de São Paulo, junto a lideranças do PT como o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ex-senadora Marta Suplicy. Aos presentes, o então presidente eleito criticou Bolsonaro por ter vetado um projeto de lei que proibia o uso de materiais ou estruturas para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos, inspirada pelo trabalho assistencial do padre Júlio Lancellotti.