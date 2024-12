Dino se casa na presença de ministros e desfila camisa do Botafogo

Ministros presentes. A cerimônia teve a presença do ministro dos Esportes do governo Lula, André Fufuca (PP-MA), e de três ministros do STF: Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Fufuca postou foto com o casal. "Com [a esposa] Samira Braide, ao lado dos amigos Flavio Dino e Daniela, celebrando o casamento desse casal tão especial. Que Deus abençoe e ilumine essa união hoje e sempre", escreveu o ministro do governo Lula.

Ausência do governador do Maranhão, um ex-aliado. Em 2006, Carlos Brandão (PSB) colocou Dino na política, sucedeu-o no governo maranhense em 2022, mas hoje está rompido com o ministro do STF. O governador do Maranhão não foi convidado para o casamento.

Segundo o próprio Dino, em 2006, foi Brandão quem o inseriu na política partidária. Ele deixou de ser juiz federal e tornou-se candidato a deputado federal. "Carlos Brandão, que tem sido nosso companheiro de caminhada nesses anos todos, já se vão seis anos", diz o hoje ministro em um vídeo de 2020.

Em 2022, Dino deixou o governo para lançar-se candidato a senador. Brandão, que era seu vice, assumiu o governo e candidatou-se à reeleição. Os dois foram eleitos. Mas rusgas aconteceram.