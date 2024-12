Bolsonaro já tinha plano de golpe e fuga em março de 2021, diz PF

houvesse intervenção do STF sobre o Executivo. a chapa de Bolsonaro à reeleição fosse cassada; o Supremo ou TSE vetasse o voto impresso caso a medida fosse aprovada pelo Congresso. O projeto, no entanto, foi derrotado na Câmara dos Deputados meses depois e não chegou ao Senado.

A fim de intimidar a Justiça, o plano previa a ocupação militar de "estruturas estratégicas", afirma PF. Segundo a investigação "são instalações, serviços, bens e sistemas que, se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade. O mesmo que infraestrutura crítica".

Um dos objetivos era a ocupação de estruturas estratégicas por militares que tivessem aderidos ao intento golpista, para mostrar apoio ao então presidente Jair Bolsonaro e com isso, possivelmente, inibir qualquer ação do Estado decretada pelo Poder Judiciário.

Relatório da Polícia Federal

Plano previa ainda a proteção de Bolsonaro por militares apoiadores do golpe, diz a PF. A ideia era assegurar sua segurança tanto no Palácio do Planalto, onde ele despachava, como no Alvorada, residência oficial do presidente. Essa proteção ocorreria se as ações de Bolsonaro não contassem com o apoio do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), um órgão do governo que auxilia o presidente em assuntos de segurança.

Para os investigadores, os slides reforçam a participação das Forças Especiais do Exército. O grupo militar atua em operações de alto risco que precisam de planejamento cuidadoso e execução perfeita. O documento é composto por cinco slides com telas que incluem os logotipos do COpEsp (Comando de Operações Especiais do Exército), "fato que reitera o uso de técnicas de forças especiais do Exército no interesse da organização criminosa", segundo o relatório policial.

PF aponta que o documento também antecipava o plano de fuga de Bolsonaro se o plano falhasse. "Os militares golpistas criariam uma rede de auxílio para acolher o ex-presidente e conduzi-lo para fora do território nacional", segundo a PF.