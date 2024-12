Quem evitou golpe em 2022 em última instância foram os EUA, diz pesquisador

Forças Armadas do Brasil e dos EUA têm ligação histórica

Em julho de 2022, Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano, e a general Laura Jane Richardson, chefe do Comando Sul do Exército dos EUA, se encontraram com o general Paulo Sérgio de Oliveira, então ministro da Defesa e ex-comandante do Exército brasileiro. O compromisso aconteceu dias após a reunião com embaixadores convocada por Bolsonaro, em que ele questionou, sem provas, a integridade do processo eleitoral brasileiro.

Foram essas reuniões, também motivadas pela bancada democrata do Congresso norte-americano, que despertaram uma análise de custos e benefícios de uma eventual iniciativa nessa direção [golpista]. Lloyd Austin e Laura Jane deixaram claro que seriam rompidos os acordos militares e que haveria um afastamento do governo norte-americano do país que emergiria dessa ruptura institucional.

O Exército brasileiro tem uma ligação histórica com o dos Estados Unidos, aprofundada sobretudo a partir da Segunda Guerra, um grande número de tratados, apoio, manobras militares e treinamentos conjuntos. Além disso, os EUA são a principal potência do ponto de vista ocidental e do chamado mundo democrático. O golpe de 1964 teve o apoio norte-americano como uma coisa fundamental.

No entanto, os motivos que levaram os chefes militares a adotar uma função legalista é menos importante do que o comportamento que eles tiveram. Se foi uma lógica cautelar ou um pouco de convicção, não importa. É importante valorizar a postura legalista.