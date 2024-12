'Fui atacado por cumprir a minha obrigação', diz general alvo de golpistas

Stumpf foi um dos generais do Exército contrários ao golpe. Na época, militares radicais pressionaram as Forças Armadas, mas encontraram resistência no Alto-Comando do Exército, segundo relatório da PF divulgado na semana passada.

Militares afirmavam que ele era um "informante" do ministro do STF Alexandre de Moraes. "Por ser chefe do Estado-Maior à época, eu tinha contato com o Tribunal Superior Eleitoral [TSE], então presidido pelo ministro [Alexandre de Moraes]. Estávamos discutindo métodos para reforçar a segurança e a transparência das urnas eletrônicas", afirmou à coluna de Paulo Cappelli. O Estado-Maior era responsável por interlocução da Força com a Secretaria-Geral do TSE.

"Alimentaram a versão de que eu seria 'informante', uma espécie de 'leva e traz', uma coisa bandida", declarou Stumpf. "Aí algumas pessoas que não sabiam de nada distorceram tudo. Isso nunca aconteceu. É uma inverdade e uma agressão à minha pessoa. O contato era institucional", disse o general, que hoje está na reserva e chefia a Poupex, órgão que oferece serviços de crédito, poupança e financiamento a militares.

A ilação foi replicada por sites ligados ao bolsonarismo. Isso irritou o Alto-Comando do Exército.

Defendi a democracia em tempos complexos. Tenho orgulho de ter agido de forma leal ao comandante do Exército e ao Exército Brasileiro