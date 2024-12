Cid à PF: Braga Netto deu dinheiro em sacolas de vinho para plano de golpe

O dinheiro, segundo Cid, serviria para o plano "Copa 2022". No relatório que indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe, no final do mês passado, a PF afirmou que esse era o plano operacional que incluía o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e a possibilidade de matar o magistrado, o presidente Lula (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB).

Um plano apreendido pela PF colocava Braga Netto no comando de um eventual governo provisório. O documento encontrado com o general da reserva Mario Fernandes, que chegou a ser ministro interino, elencava nomes de um "gabinete de gestão da crise" que assumiria o país depois do golpe. Segundo o plano, esse gabinete seria comandado por Braga Netto e pelo general Augusto Heleno, então chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que também foi indiciado.

Braga Netto não se manifestou. O UOL procurou a defesa do general, mas não teve retorno até a publicação da reportagem. Se houver resposta, o texto será atualizado.