Josias: Seria recomendável Lula tirar licença médica e Alckmin substituí-lo

Recuperação de Lula pode levar pelo menos um mês, diz neurocirurgião

Lula pode levar pelo menos um mês para se recuperar completamente do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido, explicou o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto em entrevista ao UOL News.

Estou falando por mim. Correndo tudo bem e sem intercorrências, ele ficará internado no hospital de 72 horas a cinco dias. Com dez a quinze dias, os pontos são retirados. Frente à natureza do trabalho, é óbvio que precisará de um tempo de recuperação neurofuncional estendido.

Diria que normalmente depois de um mês seria um tempo adequado para retornar às suas funções, a depender de sua evolução. Não estou falando que ele não teria condição, mas do ponto de vista humano isso seria mais honesto para ele como indivíduo. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião

Assista ao comentário na íntegra: