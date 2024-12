'O presidente está bem e logo volta', diz ministro

"O presidente está bem e logo volta", declarou o ministro, ressaltando que os médicos darão uma coletiva para explicar o quadro de saúde.

Segundo auxiliares, Lula se queixou de dores de cabeça logo pela manhã de ontem e foi fazer uma ressonância no fim do dia, após uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O encontro demorou uma hora e foi para tratar das emendas parlamentares e do andamento do pacote fiscal do ministro, Fernando Haddad (PT-SP).

De lá, Lula se dirigiu ao hospital em Brasília, onde foi constatado o sangramento. Em seguida, foi transferido para São Paulo, onde foi submetido ao procedimento.

A hemorragia decorre do acidente doméstico sofrido por Lula em 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro no Palácio do Alvorada e bateu a cabeça.