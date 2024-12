Recuperação de cirurgia feita por Lula leva ao menos 1 mês, diz médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode levar pelo menos um mês para se recuperar completamente do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido, explicou o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto em entrevista ao UOL News nesta terça (10).

Lula passou por uma cirurgia de emergência nesta madrugada para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça. O presidente foi examinado inicialmente no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e posteriormente transferido para São Paulo, em outra unidade da mesma rede hospitalar. O quadro de saúde dele evolui bem, segundo disseram os médicos em entrevista coletiva nesta manhã.