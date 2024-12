Randolfe diz acreditar em retorno de Lula ao trabalho 'na terça ou quarta'

Lula passou por drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir fortes dores de cabeça. Os médicos disseram que o petista evolui bem, sem sequelas, e que permanecerá em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ainda não há informações sobre a data de alta do presidente.

A perda de sangue é consequência da queda que o mandatário sofreu no Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro. Na ocasião também se afastou do Poder por alguns dias. Desde então, Lula vinha fazendo acompanhamento médico para avaliar as consequências do corte, num total de cinco exames.

O que aconteceu com Lula?

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de ontem, após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

Lula saiu do Planalto às pressas pouco depois das 18h. A bandeira com o brasão da República, que indica onde o presidente está, só foi arriada por volta das 20h20, e a transferência para São Paulo só foi divulgada na madrugada.

Depois de passar por exames médicos no Sírio-Libanês em Brasília e ser constatado um sangramento, o presidente foi transferido para São Paulo no avião presidencial, acompanhado por médicos, mas sem uma estrutura hospitalar de UTI. A primeira-dama Janja o acompanhou.