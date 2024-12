Múcio diz que prisão de Braga Netto era esperada e cita 'constrangimento'

Ministro foi informado de operações na véspera, mas não sabia dos nomes dos envolvidos. Múcio disse que às 6h15 do sábado, quando o general foi preso, ele recebeu o telefonema do general Thomaz dizendo que uma das operações era na casa de Braga Netto. "Poucas pessoas acreditam que nós não somos avisados", afirmou.

Lula queria saber como estava "ambiente das Forças". A prisão de Braga Netto ocorreu um dia antes da alta do presidente. Quando deixou o hospital, o petista disse que o ex-ministro de Bolsonaro tem "todo o direito a presunção de inocência".

Múcio disse que conversou brevemente com o presidente Lula sobre a PL dos militares. "Falou como estava, a gente não tem muito mais o que discutir, isso vai para o plenário e depois vamos nos adaptar", disse. "A dificuldade de mexer com a aposentadoria de militar é que a promoção de militar é como procissão. Se parar um na frente, para tudo atrás. Temos que ver como adequar isso porque se não vai acontecer o que chamam de empoçamento. Alguns postos vão ficar empoçados, muitos coronéis, muitos majores, muitos capitães porque a carreira é muito longa."

2º dia após alta

Médicas que acompanham o presidente Lula foram as primeiras a chegar nesta terça-feira. A médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, e a fonoaudióloga Mônica Bretas chegaram à casa do petista por volta das 8h. Elas cumprimentaram os jornalistas, mas não falaram com a imprensa.

Policiais federais e seguranças à paisana reforçam a segurança da casa de Lula desde domingo. Nas primeiras horas da manhã, um carro da Polícia Federal e alguns seguranças à paisana estavam no entorno da casa do presidente.